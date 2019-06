Auto usate come ariete Raid in tre negozi del centro commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - I carabinieri della sezione Radiomobile di Macerata, insieme ai colleghi della stazione, nella notte appena trascorsa sono intervenuti al centro commerciale “Val di chienti” dove tre persone, utilizzando due auto come mezzi da sfondamento, hanno divelto le porte posteriori di tre esercizi commerciali, in particolae uno di abigliamento, uno di pelletteria ed una profumeria, portando via svariata merce. In particolare nel negozio di abbigliamento hanno preso alcuni capi per circa 200 euro, in quello di pelletterie alcune borse per un danno di 300 euro mentre nella profumeria svariatie confezioni di profumi “griffati” per complessivi 4.000 euro. In corso le indagini dei militari dell'Arma.