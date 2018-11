Shopping sfrenato senza passare per la cassa Smascherata giovane ladra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Shopping domenicale senza passare per la cassa, denunciata una donna di etnia rom. Domenica sera, verso le 19, la ladra è entrata in alcuni negozi di via Tommaso Lauri, poi, approfittando della presenza di diversi clienti, ha rubato alcuni capi di abbigliamento e di intimo per poi fuggire. È stata acciuffata dai poliziotti della Squadra Volante che l’hanno denunciata a piede libero per furto aggravato. A casa gli agenti guidati dal commissario capo Gabriele Di Giuseppe hanno trovato altra refurtiva tra cui due orologi nuovi con attaccata ancora l’etichetta col prezzo. Nei suoi confronti sarà richiesta l’applicazione della misura del foglio di via obbligatorio dalla città di Macerata.