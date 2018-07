Malviventi scatenati in centro storico Razzia di alcolici e attrezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ladri in azione nella notte in centro a Macerata. A finire nel mirino dei malviventi i magazzini di due locali e una parrucchieria (foto). Raid da cui è scaturito un bottino di bottiglie e attrezzi professionali. Una decina di bottiglie tra prosecco e birra sono state portate via da Qb e Fabrik, nel vicolo Ferrari. Sono questi, probabilmente, i locali in cui i malviventi hanno agito per primo. Stando alle prime ricostruzioni, infatti, pare che dal magazzino di Fabrik i ladri abbiano aperto una passaggio sulle scale di un palazzo alla fine della galleria del commercio, proprio difronte alla parrucchieria presa di mira. Anche in questo caso, non sono riusciti a trovare denaro contante, ma hanno comunque deciso di portar via gli attrezzi da lavoro e prodotti per la cura dei capelli. Sugli episodi indagano i carabinieri.