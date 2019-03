Ladri a segno, devastata l’Accademia pugilistica Il presidente dà l'allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ieri intorno alle 9, in quello che doveva essere un sabato mattina come tanti altri, il presidente dell’Accademia pugilistica maceratese, Alessandro Cecchi, giunto in palestra per sistemare alcune cose ed effettuare le pulizie, ha scoperto quanto accaduto all’interno della struttura durante la notte precedente. Il portone principale, la porta interna della segreteria e la finestra laterale sono stati forzati dai malviventi, i quali si sono introdotti nell’edificio generando caos e rubando quanto potevano. Fortunatamente il bottino non è ingente. Il raid in via Morbiducci.