Macerata, torna l'allarme furti: due abitazioni nel mirino a Villa Potenza

MACERATA - Furti a segno ed altri sventati. Nel mirino le frazioni, stavolta quella di Villa Potenza, dove mercoledì pomeriggio si è verificato un raid in una casa in via Palatucci (i proprietari erano assenti), e pochi giorni prima era stato solo l’allarme dato da una vicina di casa, che aveva notato il malvivente arrampicarsi sul tubo del gas, ad evitare l’irruzione del ladro in un appartamento di via dell’Acquedotto.

