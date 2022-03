Furbetti dei rifiuti, nuovo giro di vite con l'utilizzo della telecamera mobile: scattano 40 multe

MACERATA - Anche nel 2022 non si arresta il numero delle sanzioni per abbandono di rifiuti ed errato conferimento in città. Una crescita esponenziale che segue il trend rilevato lo scorso anno e che ha portato in questi primi due mesi dell’anno nuovo a 40 verbali elevati nei confronti di cittadini che hanno conferito o abbandonato rifiuti in città ed ulteriori 3 sanzioni per la mancata raccolta delle deiezioni dei cani.

Un fenomeno che non accenna a diminuire se paragonato ai numeri del 2021 che aveva visto registrare 210 accertamenti per violazioni in materia di rifiuti/raccolta differenziata in città e 13 verbali per violazioni dei proprietari di cani. Attività di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia locale, guidata dal comandante Danilo Doria, sul versante della tutela e della salvaguardia ambientale. «Nei primi due mesi del 2022, agenti in borghese e non, hanno proseguito l’attività di controllo sui diversi aspetti che concorrono alla tutela ambientale – ha ribadito il comandante dei vigili Danilo Doria –. Sotto la lente il conferimento dei rifiuti e il rispetto delle norme da parte dei proprietari di cani. Un impegno, quello della Polizia locale, finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente e a indirizzare corretti comportamenti da parte dei cittadini anche nei confronti delle disposizioni relative ai cani».

Per quanto riguarda il non corretto conferimento e l’abbandono dei rifiuti, compresi quelli edili, particolare attenzione è stata rivolta al centro storico ma anche a zone limitrofe e periferiche. I verbali stilati, e quindi le violazioni accertate, in totale sono stati 40 e hanno riguardato le vie Manzoni, Pergolesi, Foscolo, Cincinelli, Severini, Borghi, Robusti e le contrade Corneto e Rotacupa. Ulteriori controlli sono stati effettuati con l’ausilio della telecamera mobile, nel pieno rispetto della privacy, ovvero in via Verdi, via Cincinelli e nelle contrade Montalbano, Corneto e Mozzavinci. Questo è dovuto in particolare ad un’attenzione e ad un potenziamento del servizio da parte della Polizia locale, sia con agenti dedicati ai controlli che con i mezzi utilizzati».



«Operatori che hanno agito anche in borghese nell’effettuare il servizio di controllo nel centro storico, nei quartieri e nelle frazioni, e che hanno potuto utilizzare nel loro servizio anche una telecamera mobile nello scovare quei cittadini che se infischiano delle regole e del bene collettivo nello smaltimento dei rifiuti domestici. Va detto che in molti casi c’è stata la collaborazione degli stessi maceratesi che hanno segnalato alla Polizia locale situazioni di abbandono di rifiuti o di degrado in prossimità delle proprie abitazioni. Rispetto al passato, quando il servizio di controllo sul conferimento dei rifiuti abbracciava tre giorni a settimana, adesso il monitoraggio è quotidiano con uno o due unità che si dedicano a questa attività: non solo, in occasione dei servizi legati alla movida del giovedì sera, quando sono impegnati agenti della polizia locale del settore ambientale si monitorano anche gli aspetti legati ai sacchetti lasciati nelle vie o quelle aree dove vengono abbandonate le bottiglie».



«L’ambiente, la qualità e il decoro continuano a essere una delle priorità di questa amministrazione comunale – sottolinea l’assessore comunale Paolo Renna – e il nostro impegno è quotidiano affinché comportamenti non rispettosi della normativa e del rispetto del nostro territorio vengano contrastati. Se ce ne sarà bisogno stringeremo ancora di più le maglie e faremo il massimo per risolvere le problematiche, soprattutto quella dell’abbandono dei rifiuti in città».



Gli agenti della Polizia locale proseguono anche nel loro impegno finalizzato ad arginare gli episodi di inciviltà da parte di cittadini che non raccolgono le deiezioni dei loro animali. Per questo, anche grazie alle segnalazioni che giungono al Comando, vengono tenute sotto controllo, soprattutto nelle ore serali, le aree verdi più frequentate e zone limitrofe come quelle intorno ai Giardini Diaz. I controlli, in questi casi, hanno portato a elevare tre sanzioni. Polizia locale che segue pure un nuovo aspetto critico, quello legato alla presenza di numerosi gatti accuditi da cittadini in prossimità di abitazioni che arrecano disagio ai residenti di quelle aree legati alla puzza degli escrementi lasciati e dalla scarsa pulizia.

