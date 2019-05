Finisce fuori strada da solo Guidava ubriaco e sotto l'effetto di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Finisce fuori strada e i carabinieri del radiomobile di Macerata scoprono che guidava ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La denuncia è scattata così per un 38enne residente in provincia. I militari dell'Arma si erano insospettiti che l'uomo potesse essere finito fuori strada senza il coivolgimento di altri veicoli, di mattina e con ottime condizioni di visibilità. Hanno dunque chiesto che il conducente dell'auto venisse sottoposto ad analisi per verificare la presenza di alcol o droga nel sangue. Esami che hanno confermato il sospetto. Per lui oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente.