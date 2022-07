Fumo dall'Agenzia delle Entrate e black out in centro. Mobilitazione a due passi dallo Sferisterio

MACERATA - Fumo dalla sede dell’Agenzia delle Entrate di Macerata, in via Vincenzo Pannelli, mentre era in corso un black out che ha interessato alcune zone del centro cittadino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e la polizia locale, che si trovava nella zona per gestire la viabilità allo Sferisterio durante la prima di Tosca. Stando a quanto emerso, non si è trattato di un principio d’incendio, ma sarebbe scattato un allarme che genera fumo. A causa del black out sono rimasti bloccati anche diversi ascensori.