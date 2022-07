MACERATA Un fulmine si abbatte su un albero, nelle vicinanze di un bar. Momenti di paura per un barista che in quel momento stava mettendo fuori dal locale le sedie e i tavolini. Il fulmine ha centrato la pianta proprio davanti ai suoi occhi. «Una cosa mai vista», ha raccontato l’uomo, comprensibilmente spaventato, ai colleghi. L’episodio è avvenuto ieri, all’alba, mentre sul Maceratese si stava abbattendo un forte temporale.

APPROFONDIMENTI ANCONA Bloccate nel sottopasso allagato LE RAFFICHE Il vento fa strage di alberi





La ricostruzione

Erano circa le 5.30 quando un fulmine si è abbattuto su un albero nel tratto iniziale di viale Don Bosco, a poca distanza dal bar “Mon Amour”. In quel momento fuori dal locale si trovava un dipendente che ha assistito alla scena. Il fulmine è caduto a due passi da lui, andando a distruggere visibilmente un pezzo della corteccia della pianta, posizionata sul marciapiede del viale. Fortunatamente è stata soltanto questa la conseguenza del violento impatto a terra del fulmine, anche se per l’uomo sono stati attimi di terrore. La cosa, infatti, poteva prendere una piega ben più grave. «Per un po’ è saltata la corrente – ha raccontato qualche ora più tardi una barista che lavora nel locale di viale Trieste, a due passi da viale Don Bosco –. Per lui è stato un grosso spavento, ha raccontato di non aver mai assistito ad una cosa del genere». Il temporale di ieri mattina è arrivato dopo numerose settimane caratterizzate dall’assenza di pioggia.