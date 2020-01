Decide di lasciare la fidanzata, il fratello di lei per vendetta gli brucia l’auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Dà fuoco all’auto dell’ex compagno della sorella. Condannato a quattro mesi di reclusione un civitanovese di 38 anni. Era accusato diseguito da incendio. La vicenda risale a sette anni fa. Il 10 ottobre del 2013 a Potenza Picena andò a fuoco una Peugeot 308. Il proprietario, un giovane di 35 anni, denunciò subito il fatto all’autorità giudiziaria chiedendo che venisse fatta luce sull’accaduto e individuato il responsabile o i responsabili.Dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti emerse che l’autore dell’incendio era stato il fratello della ormai ex compagna del proprietario della Peugeot. Il giovane dunque finì sotto processo dinanzi al giudice monocratico Daniela Bellesi. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale accusa e difesa hanno sentito i propri testimoni e ieri si è giunti alla discussione. L’imputato, tramite il legale Andrea Battilà in sostituzione del collega Gabriele Galeazzi, ha sostenuto la propria estraneità ai fatti contestati, il pm Raffaela Zuccarini ha invece chiesto la condanna, richiesta a cui si è associato l’avvocato di parte civile Massimiliano Cingolani. Al termine della camera di consiglio il giudice Bellesi ha condannato l’imputato a quattro mesi di reclusione, al pagamento di una provvisionale di 1.000 euro e al risarcimento dei danni che dovrà essere quantificato in sede civile.