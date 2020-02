Il mondo dell’avvocatura in lutto, addio a Franco Fatichenti storico presidente dell'Ordine

MACERATA - Il mondo dell’avvocatura è in lutto per la morte di Franco Fatichenti, apprezzato professionista maceratese. Nato a Loreto, il legale aveva 81 anni e da qualche tempo era in una clinica nel Fermano. I funerali si sono svolti ieri a Numana in forma strettamente privata.

Brillante avvocato, aveva lo studio in corso Cavour, è stato consigliere, nonché presidente dell’Ordine degli Avvocati di Macerata per oltre 30 anni.

Fatichenti si laureò nel 1962 presso la Facoltà di Giurisprudenza a Macerata, con 110/110 cum laude, iniziò la carriera universitaria come assistente volontario alla cattedra di Procedura civile, sei anni dopo divenne docente associato e dal 1971 fu iscritto all’albo degli avvocati di Macerata.

Chi ha seguito le sue lezioni e i suoi seminari lo ha ricordato non solo come un docente estremamente preparato ma anche capace di catturare l’attenzione di tutti. © RIPRODUZIONE RISERVATA