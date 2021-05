Pubblica su Instagram una foto osé della ex. Un 26enne finisce sotto processo per diffamazione aggravata

MACERATA - Di notte pubblica su Instagram la foto della ex nuda davanti a uno specchio per poi rimuoverla subito dopo, un 26enne a processo per diffamazione aggravata.



Il fatto risale al 2 dicembre del 2018, mancavano pochi minuti alle 4, quando un amico della giovane aveva visto su Instagram una foto dell’amica senza abiti, il ragazzo fece in tempo a fare uno screen shot e a inviarlo all’amica per avvisarla, quando la foto era stata già rimossa. L’amico però aveva fatto in tempo a riconoscere in quella foto la giovane e d’istinto aveva catturato l’immagine e messo in allerta l’amica, che due giorni dopo era andata dai carabinieri di Camerino e aveva denunciato il fatto. Secondo quanto ricostruito dalla procura – ieri in aula l’accusa è stata sostenuta dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, mentre il fascicolo è del sostituto procuratore Claudio Rastrelli – a postare la foto sarebbe stato un 26enne di Cingoli con cui la giovane in passato aveva avuto una relazione sentimentale. Ieri a carico del giovane si è aperto il processo per diffamazione aggravata dinanzi al giudice monocratico Daniela Bellesi. La persona offesa si è costituita parte civile con l’avvocato Paolo Carnevali, l’imputato invece è difeso dall’avvocato Paolo Giustozzi. L’udienza, dopo l’apertura del dibattimento, è stata rinviata.

