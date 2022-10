Macerata, forza un posto di blocco e viene trovato con la droga: condannato un trentenne

CIVITANOVA- Forza un posto di blocco nel fermano, viene intercettato da carabinieri e polizia, fugge verso Morrovalle e tenta di speronare i militari e prosegue zigzagando tra le auto. Protagonista un 33enne maceratese che sabato (29 ottobre), nel tentativo di scappare, a bordo della sua Suzuki Swift ha rischiato anche di falciare un gruppo di giovani seduti all'esterno di un pub a Morrovalle.

L'intervento delle forze dell'ordine

Dopo dieci minuti di inseguimento le forze dell'ordine lo hanno bloccato arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale. Erano da poco passate le 21 di sabato scorso quando è scattato l'allarme. In auto, sul sedile posteriore c’era un involucro con 0,4 grammi di cocaina e i carabinieri, ritenendo che potesse aver assunto lo stupefacente prima di mettersi alla guida lo hanno invitato a sottoporsi al relativo accertamento, il 33enne si è rifiutato ed è stato denunciato a piede libero per guida sotto effetto di stupefacenti. Su disposizione del sostituto procuratore Enrico Barbieri, è stato trattenuto in camera di sicurezza, poi oggi è stato portato in Tribunale a Macerata. Davanti al giudice Andrea Belli e al pm Francesca D’Arienzo il 33enne ha chiesto scusa e tramite il proprio legale Alberto Cristallini, ha patteggiato la pena di 15 mesi (pena sospesa) per resistenza a pubblico ufficiale ed è tornato in libertà.