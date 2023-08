MACERATA -Un nuovo percorso ciclopedonale che colleghi Fontescodella ai giardini Diaz, incluso nei 40 chilometri di pista che interesserà la città di Macerata. È in fase di aggiudicazione dei lavori l’ulteriore appalto per la prosecuzione della ciclopedonale che va dal palasport di Fontescodella ai giardini Diaz, passando dentro il parco di Fontescodella. Un intervento da 2,1 milioni che prevede anche il restyling dei due sottopassi esistenti e la realizzazione di uno nuovo con l’obiettivo di evitare l’intralcio al passaggio delle auto e garanti maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti.



È un ulteriore tassello che va a comporre il puzzle di una visione green che la giunta Parcaroli ha voluto dare a un’area della città pronta a diventare una zona verde più vivibile. A fare il punto della situazione, illustrando gli obiettivi da raggiungere, è l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori. «Il parco di Fontescodella e i giardini Diaz saranno collegati da un percorso che contribuirà a rendere l’intera zona un’area verde vivibile e fruibile dai residenti. In questo modo, anche spaccio, episodi di violenza e criminalità saranno naturalmente diminuiti grazie all’attenzione data a quelle zone». Poi entra nel dettaglio dell’intervento: «Si tratta di un nuovo percorso che prevede la sistemazione della viabilità e la ristrutturazione dei sottopassi che insistono su Fontescodella, sia quello dell’ex Park Sì, sia quello di via Ferrucci. È poi prevista una nuova illuminazione del parco di Fontescodella e la messa in sicurezza dell’area».

Per quanto riguarda i fondi, «l’intervento è reso possibile grazie alla partecipazione al Bando Pinqua per la rigenerazione urbana e va a inserirsi nel più ampio progetto delle ciclopedonali che stanno sorgendo in città per oltre 40 chilometri». La ciclopedonale che era stata già realizzata davanti al palasport di Fontescodella andrà, in questo modo, a unirsi con il nuovo tracciato attraverso un sottopasso che sarà realizzato in prossimità della galleria. «Così, senza alcuna interferenza con la viabilità stradale - aggiunge l’assessore - chiunque a piedi e in bicicletta potrà percorrere la traiettoria dalla via nuova davanti al palasport, attraversare il sottopasso, entrare a Fontescodella e raggiunge i giardini Diaz senza andare su strada». La sinergia tra più finanziamenti ottenuti dal Comune porterà quindi a un’opera organica che mira alla mobilità sostenibile. «Tutto si combina con la nuova stazione di ricarica per biciclette elettriche su piazza Pizzarello che andrà a completamento nelle prossime settimane. Un ulteriore obiettivo, poi, è quello di restituire tutta l’area ai maceratesi per essere vissuta come tale, ed è anche e soprattutto un deterrente per gente poco raccomandabile. Tornerà a essere un luogo prezioso per i maceratesi. Pulizia, decoro e fruibilità saranno i pilastri di questo cambiamento».