Ragazzine squillo e furti in famiglia: così pagavano la droga ai pusher

di Benedetta Lombo

MACERATA Regolari in Italia ma senza lavoro, dal 2013 avrebbero messo su più di 80.000 euro esentasse grazie allo spaccio di chili di droga. Per le ragazze, quelle che non riuscivano a pagare la dose, l’oggetto di scambio diventava il proprio corpo, per i ragazzi, invece, la via era quella di rubare piccoli gioielli in oro dei genitori o delle nonne, portarli al compro oro e con i soldi ottenuti recarsi sul luogo dello scambio. Tutti gli acquirenti, una trentacinquina – tutti consumatori fidelizzati – erano giovani e giovanissimi, di cui tre minorenni.I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino, comandato dal tenente Giuseppe Losito, nel giro di pochi mesi hanno individuato i due spacciatori, hanno raccolto gli elementi che potessero incastrarli e alla fine hanno ottenuto il loro arresto. Si tratta di due marocchini di 23 e 25 anni, già noti alle forze dell’ordine, e residenti a Macerata.