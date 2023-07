MACERATA - Tecnici del Genio civile all’opera, ruspe ed escavatori che ripuliscono il letto del fiume da tronchi, alberi spezzati e vegetazione, vengono risagomate le sponde e gli argini del fiume Chienti per evitare il ripetersi di esondazioni e allagamenti come avvenuto lo scorso mese di giugno. Lavori che si sarebbero potuti realizzare un anno fa, visto che il progetto ed i finanziamenti c’erano già allora, ma che hanno subito un pesantissimo ritardo a causa dell’infinita procedura burocratica relativa alla valutazione di impatto ambientale (Via).

L’intervento interessa in particolare le sponde del corso d’acqua che pone a rischio esondazione i Comuni di Morrovalle, Montecosaro, Montegranaro, Casette d’Ete. Tanto è vero che nei mesi scorsi le violente piogge hanno fatto sì che il fiume Chienti, ed il suo affluente Cremone, hanno subito una variazione del corso d’acqua, deviato pericolosamente verso l’argine della parte Fermana. Il letto del fiume si è spostato di circa 80 metri formando un’ansa che crea una sorta di vortice, erodendo l’argine del fiume.

L’erosione che si è venuta a creare è importante in quanto interessa una parte dei terreni a ridosso della strada provinciale lungo Chienti a causa dall’insenatura creatasi con l’erosione degli argini avvenuta, il che porta anche un serio rischio per la sicurezza stradale. Insomma un quadro allarmante che però poteva essere prevenuto ed evitato solo se le procedure burocratiche di autorizzazione ai lavori da effettuare fossero arrivate un anno prima e non un anno dopo al

Anni di incuria nella manutenzione alla base della crescita di alberi che oramai hanno occupato l’alveo naturale del Chienti e spingono le piene nelle zone ad alta urbanizzazione e nei centri abitati. Già dal 2021 per cercare di limitare il fenomeno era stato previsto ed assegnato un finanziamento con tanto di progetto pronto per alcune opere indispensabili che, se effettuate in tempi ragionevoli, avrebbero risolto la condizione di rischio esondazione che poi si è in effetti verificata in questa zona. A ritardare la partenza dei lavori i tempi delle autorizzazioni ambientali che hanno fatto slittare di almeno un anno l’avvio dell’intervento, portando con sé anche un inevitabile incremento dei costi necessari per bonificare il corso del fiume.

L’obiettivo dell’intervento è quello di eliminare, o quanto meno ridurre, il rischio idraulico nei territori attraversati dal Chienti, la sistemazione del corpo principale del fiume e di un suo affluente, il torrente Ete Morto. Per questo intervento, al momento, sono disponibili 1,3 milioni di euro (sufficienti per un primo stralcio) e la procedura riguarda i comuni di Porto Sant’Elpidio, Civitanova, Montecosaro, Sant’Elpidio a Mare, Morrovalle, Monte San Giusto e Montegranaro.



Il progetto di sistemazione idraulica fluviale si estende sul Chienti, dalla foce al ponte sulla strada provinciale 46 (a Morrovalle) per circa 14 chilometri, e sul torrente Ete Morto, nel tratto compreso tra la confluenza col fiume Chienti e l’attraversamento del gasdotto in comune di Sant’Elpidio a Mare (circa 1,5 chilometri). I lavori consistono nel taglio e asporto della vegetazione in alveo su area demaniale, nella manutenzione della sponda per eliminare la vegetazione precaria e nella realizzazione di un rialzo in prossimità del ponte sulla statale 16, per la difesa dell’impianto di sollevamento nel Comune di Porto Sant’Elpidio. Escavatori e ruspe sono attualmente in azione sulla sponda destra del fiume Chienti, dove si è verificata la deviazione del corso d’acqua ed i tecnici del Genio civile stanno procedendo a riempire la profonda buca causata dall’erosione. Nella stessa zona dove si effettuano i lavori sul fiume Chienti ci sarà a breve l’apertura del cantiere della Provincia di Macerata per i lavori di messa in sicurezza del ponte lungo la Provinciale 46 Fermana, tra i Comuni di Morrovalle e Monte San Giusto.

Gli interventi che prevedono opere di rinforzo sugli elementi strutturali e il consolidamento del ponte esistente per un importo complessivo di due milioni di euro interamente finanziato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile saranno realizzati in 180 giorni: in un precedente intervento, nel 2002, invece, venne rifatto l’impalcato.