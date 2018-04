Si finge ragazzina in chat â€‹e poi ricatta un 62enne: condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Si finge una ragazzina e seduce un sessantaduenne in chat. Poi lo ricatta: «Se non mi dai i soldi ti denuncio per adescamento di minore». È stato condannato a cinque anni e tre mesi di reclusione un trentanovenne di Macerata. Pesanti le accuse nei suoi confronti: estorsione e tentata estorsione. L’adescamento era avvenuto in chat.In base a quanto ricostruito dal sostituto procuratore Stefania Ciccioli nel corso delle indagini preliminari, l’uomo avrebbe partecipato a una chat telefonica spacciandosi, una volta per “Erika” e un’altra per “Giulia”, entrambe ragazzine minorenni senza troppe inibizioni che si sarebbero mostrate disponibili a fare incontri a sfondo sessuale. A finire nella rete era stato un sessantaduenne della provincia di Udine che credeva realmente di parlare con due ragazze e probabilmente aveva creduto anche di poterle incontrare. Quello che non avrebbe mai immaginato, invece, è che dietro a Erika e Giulia c’era un uomo. Da questo aveva anche ricevuto, tramite Mms, delle foto hard che ritraevano ragazze giovanissime in posizioni hot. Era dicembre del 2011. Da quel momento, fino al 10 gennaio dell’anno successivo, Zucca, alias Erika e Giulia, aveva minacciato l’uomo di denunciarlo per adescamento minorile se non gli avesse consegnato le somme di denaro richieste. Il trentanovenne era riuscito a farsi consegnare, tramite due vaglia postali, prima 200 e poi 350 euro. Poi, però, alla terza richiesta di denaro (altri 200 euro) la vittima aveva deciso di non pagare e di denunciare lui tutto alle forze dell’ordine.