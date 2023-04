Macerata, fatture fasulle e acquisti fantasma di pelli per 400mila euro: villa sequestrata

MACERATA - Evasione fiscale tramite fatture false e acquisti fantasmi di pellame: sequestrata una lussuosa villa ad Anzio ad un imprenditore del Maceratese.

L'indagine dei finanzieri del Gruppo di Macerata ha riguardato di un’impresa di commercio all’ingrosso di cuoio e pelli, ora cessata. Dagli accertamenti sono emersi insoliti ed ingenti acquisti di pellame. In realtà, le relative fatture, per oltre 400.000 euro, emesse da un'altra società marchigiana, si sono rivelate del tutto false. Il loro scopo era infatti quelo di abbattere notevolmente la base imponibile soggetta a tassazione e versare, quindi, meno imposte. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata ha disposto il sequestro di beni e valori, per oltre 265.000 euro. Sigilli, quindi, a disponibilità finanziarie e ad una villa di particolare pregio nel Comune di Anzio (RM).