Prodotti potenzialmente non sicuri: la Finanza di Macerata ne sequestra 260mila, i commercianti rischiano multe da più di 25mila euro

MACERATA - Prodotti non confromi al "Codice del consumo" e potenzialmente pericolosi: la guardia di Finanza ne sequestra circa 260mila: ogni singolo commerciante rischia una maxi multa fino ad oltre 25mila euro.

Il Gruppo di Macerata e la Tenenza di Camerino hanno svolto una vasta operazione a contrasto del commercio di prodotti insicuri per la salute pubblica. Gli interventi hanno permesso di rinvenire e sequestrare, in due distinte attività commerciali ubicate nel territorio provinciale, oltre 260.000 articoli di vario genere, tra i quali bigiotteria, articoli per la casa, prodotti per la persona e per uso alimentare, privi delle informazioni minime previste dal «Codice del Consumo», importanti per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori. Per le irregolarità constatate, ogni operatore rischia sanzioni amministrative per oltre 25.000 euro.