Aperto il nuovo maxi polo per i vaccini. L'inaugurazione con il generale Figliuolo e Curcio

MACERATA - Inaugurato questa mattina poco dopo le 10 alla presenza del commissario straordinario per la vaccinazione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio il nuovo centro vaccinale di Puediripa che riguarda Macerata e altri 24 comuni dell'hinterland. Una cerimonia che è stata rapida anche per gli impegni successivi che avrà Figliuolo nelle Marche. La struttura è già attiva comunque dalle ore 8 di questa mattina con le vaccinazioni già prenotate che sono state trasferite dalla vecchia sede dell'oratorio Santa Madre di Dio. Il nuovo centro vaccinale ha una potenzialità di 1000 vaccini al giorno e per il momento è aperto dalle 8 alle 20 ma potrebbe anche prolungare la sua apertura alle 24 nel momento in cui ci saranno a disposizione più vaccini e ci sarà anche più personale sanitario disponibile.

