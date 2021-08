Fiera, centro off limits tra divieti e bancarelle. Anche un piano per la sosta. Occhio alle strade chiuse, servirà la mascherina

MACERATA - Annullati per una serie di defezioni il luna park e la fiera dei dolci nell’area del centro fiere, tira tutta un’altra aria per la fiera di San Giuliano in programma per la fine di agosto, il 30 e il 31 prossimi. Nessuna defezione, 243 le presenze autorizzate degli ambulanti, 220 quelli che hanno già confermato la propria presenza mentre ci sono altri settanta operatori che hanno chiesto di partecipare nel caso in cui ci siano posti liberi, una volta effettuata la spunta dei posti disponibili e di quelli occupati dai titolari delle licenze.



La polizia municipale, guidata dal comandante Danilo Doria, e i Servizi Tecnici del Comune, guidati dall’ingegnere Tristano Luchetti, hanno definito tutti i dettagli legati alla sic brezza, alla viabilità e ai posti da occupare. Ci sono delle novità rispetto al passato: alcune aree sono state cancellate perchè non più richieste dagli operatori economici ed altre ancora perchè occupate dai cantieri edili. A questo proposito occorre rilevare come, dopo tanti anni prima di crisi edilizia e poi di burocrazia postsisma, il clima sia cambiato e ci siano 48 cantieri attivi in città, 35 nel centro storico.



Sul fronte della sicurezza e dei protocolli anti Covid è in arrivo una ordinanza che obbliga l’uso della mascherina all’aperto e il possesso del Green pass per poter circolare nell’area della fiera. La polizia municipale ha annunciato controlli per il rispetto dell’ordinanza. Ed ecco cosa è stato disposto per la viabilità. Divieto di sosta con rimozione forzata: dalle 10 del 30 agosto, fino alle 3 del 1° settembre in piazza della Libertà, piazza Mazzini, piazza Battisti, via Gramsci, corso Matteotti e via Tommaso Lauri, via Garibaldi, vicolo Torri, piazza Annessione (tutta la piazza), viale Trieste, piazza N. Sauro (nel tratto adiacente la cinta muraria e largo compreso tra viale Trieste e corso Cairoli), corso Cavour, Galleria Luzio, piazza della Vittoria, piazza Garibaldi (lato monumento e tratto compreso tra i Cancelli e viale Puccinotti eccetto veicoli di polizia e soccorso).

Dalle 12 del 30 agosto fino alle 24 del giorno successivo, in Viale Leopardi, sul lato sinistro dopo l’ultimo attraversamento pedonale; dalle 19 alle 24 del 30 agosto e dalle 15,00 del 31 agosto alle ore 01,00 del 1° settembre in Via Armaroli, dall’intersezione con via Zara, sul primo tratto lato destro per circa 30 metri, dove segnalato, per consentire l’istituzione del doppio senso di circolazione; dalle 15 alle ore 21:00 del 31 agosto in Via Don Minzoni, tratto da Via Zara a Piazza Strambi, dalle 15 alle 21 del 31 agosto in Piazza Strambi, su tutta la piazza per consentire lo svolgimento della messa. Limitazioni alla circolazione nel centro storico: dalle 12 del 30 agosto fino all’una del giorno successivo e dalle ore 8.30 del 31 agosto fino all’una del giorno successivo: divieto di transito in via Zara, all’altezza dell’intersezione con via Armaroli, all’occorrenza, le stesse limitazioni saranno adottate anche all’inizio di Rampa Zara, all’intersezione con viale Leopardi, con possibilità di accesso anche per i veicoli diretti in via Armaroli, fino ad esaurimento dei posti di parcheggio disponibili.



Inoltre, negli orari di maggiore affluenza e di difficoltà di transito veicolare in uscita su via Berardi/via Lauri, saranno adottati i seguenti provvedimenti: divieto di transito in via Armaroli, da porre all’altezza della chiesa in direzione via Berardi con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione/senso unico alternato, regolato da movieri o agenti, divieto di transito in P.zza Annessione, divieto di transito in Porta Convitto, con istituzione del doppio senso di circolazione in via Mozzi e largo Affede, regolato da movieri. A partire dalle ore 7 del 30 agosto, fino alle 14 del 1° settembre i veicoli muniti di permesso residenti zona A, potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’Apm (non interdette dai divieti temporanei per la manifestazione), comprese quelle in struttura, e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone. I residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere dall’Apm un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni.

I veicoli muniti di permesso zona B (c.so Cavour e vie limitrofe) potranno sostare gratuitamente al parcheggio Garibaldi o al parcheggio Centro Storico. Ci sarà la sospensione rilascio permessi temporanei per la Ztl dalle ore 12 del 30 agosto fino alle ore 3 del 1° settembre.

