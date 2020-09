Mezzo chilo di hashish nascosto in casa, la Finanza arresta albanese. Trovata pure una pistola

MACERATA - Era in possesso di un piccolo quantitativo di droga, le Fiamme Gialle approfondiscono il controlli e scovano nella sua casa circa 500 grammi di hashish e una pistola scacciacani. Nei guai un trentenne albanese, che è stato arrestato. I finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Macerata hanno tratto in arresto l’uomo, residente a Macerata, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.





L’arresto è stato reso possibile dai controlli continui da parte delle Fiamme Gialle su tutto il territorio provinciale e il monitoraggio, fatto di lunghi appostamenti e di pedinamenti, di individui che risultano essere legati agli ambienti dello spaccio di droga. Proprio nel corso di un servizio di pattugliamento di quelli che la Guardia di Finanza è solita fare, i finanzieri hanno fermato e sottoposto a controllo l’uomo, trovandolo in possesso di una piccola quantità di stupefacente.

Da qui è scattata la successiva perquisizione, nell’abitazione del trentenne albanese, che è stata passata al setaccio dagli uomini della Guardia di Finanza. Il presentimento dei finanzieri che quell’uomo nascondesse altro, infatti, era giusto. La perquisizione domiciliare a casa del trentenne ha permesso alle Fiamme Gialle di rinvenire ulteriori 495 grammi circa di hashish e una pistola scacciacani munita di caricatore, sulla quale ora sono in corso altri accertamenti.

La sostanza stupefacente, verosimilmente destinata al mercato locale, è stata sottoposta a sequestro, così come pure la pistola scacciacani; mentre il responsabile, al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione della Guardia di Finanza, l’ultima di una lunga serie che vede protagonisti gli uomini delle Fiamme Gialle, si inserisce nell’ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, a testimonianza del costante impegno della Guardia di Finanza.

