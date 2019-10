Divorato dalla fiamme l’appartamento dove vive l’ex compagna di Oseghale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Fiamme in un appartamento di via Volturno, nella frazione maceratese di Piediripa. Nell’abitazione, completamente distrutta, vivono un quarantenne e l’ex compagna del nigeriano Innocent Oseghale (il giovane condannato in primo grado all’ergastolo per la morte di Pamela Mastropietro). Il rogo è divampato intorno alle 20.15.Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto nel volgere di pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri e i sanitari del 118. Non ci sono intossicati o feriti. Indagini in corso per risalire alle cause dell’accaduto.