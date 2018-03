Festeggia l'Otto marzo picchiando la fidanzata in centro: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Picchiata dal fidanzato il giorno della festa della donna. Nemmeno l’8 marzo si è fermata la violenza che ogni anno vede vittime tante donne. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata hanno denunciato un ventiseienne residente in provincia, con qualche trascorso penale, per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato ieri mattina, in centro, dopo una lite tra il giovane e la sua fidanzata, di tre anni più grande di lui.La ragazza è stata aggredita durante il litigio. Immediato l’intervento dei carabinieri maceratesi, arrivati in sua difesa. Ma il ragazzo voleva impedire che i militari svolgessero il proprio compito, ostacolandoli con la forza. L’arrivo dei carabinieri ha permesso che il giovane si calmasse e la ragazza potesse essere accompagnata all’ospedale di Macerata, per le cure del caso.La donna, con evidenti tumefazioni al volto, se la caverà in 15 giorni. Le cicatrici che richiederanno più tempo per rimarginare sono altre. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale mentre per le lesioni procurate alla ragazza si potrà procedere solamente se quest’ultima presenterà una querela. Anziché portarle mimose, il 26enne ha picchiato la ragazza colpendola al volto. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente chiamato il 112 e sul posto, nel volgere di pochi minuti, è arrivata una pattuglia del Nucleo radiomobile.