MACERATA - Centro storico di Macerata chiuso alle auto nei fine settimana in occasione delle festività natalizie. Uno stop che sarà nella fascia oraria 17-20 per favorire il passeggio delle persone in sicurezza visto l’enorme afflusso che si è registrato lo scorso weekend e che potrebbe proporsi e aumentare nei prossimi visto l’avvicinarsi del Natale.

«La decisione è stata presa in collaborazione tra amministrazione e associazione commercianti Centro storico –afferma il presidente di quest’ultima, Giuseppe Romano- ed è un segnale di come anche da parte nostra non ci sia alcuna contrarietà ad avere il centro chiuso alle auto in determinate occasioni come appunto nei fine settimana di dicembre quando, come accaduto lo scorso 3 e 4, si è registrato un notevolissimo afflusso di persone che ha invaso letteralmente il centro: non solo famiglie intere ma tantissimi bambini, gruppi di amici, coppie giovani e meno giovani, e questo non può che rallegrarci perché significa che c’è voglia di visitare il centro storico che torna ad essere un luogo dove ci si incontra, si passeggia e si fa acquisti natalizi. La nostra richiesta è che almeno sino a Natale permanga questa fascia di stop alle auto tra le 17 e 20 di sabato e domenica, ma poi sarà il Comune ad indicare le date precise di questo provvedimento».

Giuseppe Romano è stato uno degli alfieri della battaglia per riaprire il centro alle auto ma allo stesso tempo non rinnega la necessità di un centro chiuso ai veicoli in determinate occasioni. «Va benissimo che il centro sia aperto alle auto, è utile soprattutto durante la settimana quando si devono sbrigare commissioni veloci o andare alle Poste e negli altri uffici – prosegue il presidente dei commercianti del Centro storico - mentre quando il centro si affolla come avviene nei weekend perché ci sono iniziative, come avvenuto col Barattolo, o perchè le persone arrivano per visitare i negozi e fare acquisti allora c’è la necessità di evitare il transito delle auto consentendo alle persone di passeggiare in libertà e sicurezza. Dunque come categoria siamo assolutamente favorevoli alla chiusura serale nei fine settimana perché vedere tanta gente in città è un segnale che ci dà entusiasmo. Non siamo per le auto sempre e comunque in centro: quando come in queste occasioni è necessario chiudere il centro siamo noi i primi a volerlo».