Lo fermano per un controllo e lo straniero aggredisce i poliziotti

MACERATA - Fermato per un controllo, nigeriano aggredisce i poliziotti. L’episodio di violenza è avvenuto ieri mattina al parco di Fontescodella, uno dei luoghi cittadini in cui dall’inizio dell’anno si è concentrata l’attenzione della polizia per strapparlo alla sua condizione di degrado che in passato l’aveva caratterizzata.Gli agenti hanno insistito per farsi dire le sue generalità e l’uomo avrebbe reagito con violenza. A quel punto i poliziotti lo hanno calmato e caricato in macchina per portarlo in questura in modo da poter procedere all’identificazione. Dal database a disposizione della polizia è emerso che il nigeriano aveva declinato false generalità. Non solo. In questura ha continuato ad inveire contro gli agenti e a dimenarsi. A quel punto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità.