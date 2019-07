Si ferisce scassinando i distributori automatici: preso il ladro di monetine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Si ferisce e lascia tracce sui distributori automatici presi d'assalto: preso il ladro di monetine.I carabinieri di Macerata hanno denunciato un 57enne maceratese per furto aggravato: è accusato di aver preso d'assalto le macchinette automatiche in Comune, all'Università e in un liceo. L'uomo è stato incastrato dalle ferite, rietnute compatibili con i segni sui distributori automatici da cui aveva rubato sia cibo che soldi.