Fendenti su Pamela: i killer si sono accaniti anche post mortem

MACERATA - Pamela Mastropietro sarebbe stata colpita più volte al fegato (più di due volte) e altre lesioni le sarebbero state inferte post mortem. Si tratterebbe di piccoli tagli non legati all’azione di depezzamento. Sono i primi risultati degli accertamenti compiuti dal medico legale Mariano Cingolani e dal tossicologo Rino Froldi che in questi giorni hanno depositato una relazione preliminare in procura, nella quale hanno anche messo nero su bianco che a uccidere Pamela non è stata un’overdose anche se dalle analisi tossicologiche compiute, emerge che la diciottenne romana il 30 gennaio scorso aveva assunto eroina.Emergono, dunque, nuovi particolari e con essi nuovi interrogativi nell’indagine sull’omicidio di Pamela Mastropietro. Perché l’accanimento sul corpo della diciottenne e qual è il senso di quei tagli inferti post mortem?