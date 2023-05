Tolentino, malore fatale all'interno della propria auto: morto un 57enne tra lo sgomento generale

TOLENTINO Dramma a Tolentino nella giornata di oggi, 24 maggio. E' stato trovato senza vita, nella propria auto, un uomo di 57 anni. Probabilmente un malore gli è stato fatale ma la dinamica resta ancora da chiarire. La tragica scoperta è stata fatta stamattina.

LEGGI ANCHE: Incidente in un cantiere edile: morti due operai di 62 e 64 anni

La scoperta dell'auto

L'auto si trovava nei pressi di una strada vicino al castello della Rancia. La salma non è ancora stata restituita alla famiglia in quanto sul corpo potrebbe essere svolto l'esame medico legale per stabilire le cause del decesso, anche se probabilmente si è trattato di un malore.