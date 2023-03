​Macerata, fanno lavorare 13 persone in un cantiere senza permessi e documenti necessari: due denunce

MACERATA- Si è conclusa con due denunce l'indagine della Questura di Macerata ai danni di un uomo originario dell'Albania e di un commercialista responsabili di aver posto alle proprie dipendenze, in una ditta monitorata da tempo, tredici lavoratori stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno e di altri documenti necessari. Uno dei tredici, inoltre, è stato raggiunto da un provvedimento di espulsione.

LEGGI ANCHE: L’inverno demografico che spopola le Marche: -5% di nascite nel 2022. In 10 anni perso l'equivalente dei residenti di Fabriano e Jesi

L'indagine

Dal mese di luglio in poi erano arrivate all'Ufficio Immigrazione di Macerata ventuno istanze di rilascio permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Istanze inoltrate proprio da cittadini albanesi sprovviste di indicazione relativa al datore e al domicilio e quindi rigettate. Durante successivi controlli operati tra Tolentino e Civitanova è emersa la presenza di "tredici" persone, a cui era stata rigetta la richiesta sopracitata, mentre erano impegnati in attività lavorativa all'interno di un cantiere e tutti domiciliati in un casolare di Montecosaro. Da lì i relativi accertamenti con le denunce a carico del datore e del commercialista.