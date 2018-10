Falsificava libretti e bolli per motorini d'epoca: un 41enne nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIDONIA - Un quarantenne maceratese è finito nei guai per via di un lavoro non esattamente regolare che pubblicizzava anche attraverso il ricorso a promozioni pubblicitarie e a presenze ai mercatini dell’usato. Il maceratese, secondo l’accusa mossagli, produceva in proprio falsi libretti di circolazione per motocicli - Piaggio in genere - che venivano poi collocate sul mercato come pezzi storici. Secondo l’accusa non si sarebbe limitato a falsificare i modelli delle carte di circolazione ma anche marche da bollo in lire e timbri della motorizzazione civile dei decenni passati. A tradire l’uomo è stato un documento troppo falso: un libretto emesso, stando alla data, dalla motorizzazione di Prato nel 1973: anno in cui l’ufficio non era ancora stato istituito non esistendo la provincia di Prato in quell’epoca. Infine nella sua abitazione sono state sequestrate marche da bollo false , libretti di circolazione in bianco.