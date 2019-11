Macerata, falsi addetti dei servizi sociali del Comune vanno a caccia di anziani: «Non li fate entrare»

MACERATA - Malintenzionati si aggirano per la città a caccia di anziani spacciandosi per addetti dei servizi sociali.

"Attenzione ai raggiri e alle truffe messi a punto nei confronti degli anziani". E’ l’invito che il servizio Servizi alla persona del Comune di Macerata rivolge agli anziani che si trovano soli in casa invitandoli a diffidare di coloro si spacciano per operatori, colf e personale di assistenza a nome del Comune.

In questo senso stamattina, nel giro di poche ore, ai Servizi alla persona sono arrivate ben due segnalazioni. "Ricordando che qualsiasi iniziativa di contatto diretto con gli anziani viene sempre annunciata direttamente dalle persone di riferimento, gli operatori del servizio Servizi alla persona invitano in ogni caso a non far entrare sconosciuti e a chiamare sempre gli uffici comunali per qualsiasi tipo di informazione e segnalazione.

