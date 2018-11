L'ex poliziotto "Rino" Raimondi fulminato da un malore in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Per chi lo conosceva era Rino, un diminutivo che faceva da contrappunto a un fisico notevole. Gennaro Raimondi, ex poliziotto, è stato stroncato ieri mattina da un malore a 57 anni.La tragedia si è verificata attorno alle ore 9 nella sua abitazione. Tutto si è consumato all’improvviso. I famigliari hanno subito chiamato il 118 e gli operatori, una volta sul posto hanno provato a strapparlo alla morte, ma ogni tentativo è stato purtroppo inutile.Il corpo di Raimondi è stato composto nella struttura del centro funerario in via dei Velini 235 e oggi pomeriggio alle ore 15 è prevista la celebrazione del funerale nella chiesa di San Francesco, il quartiere che lo ha visto crescere.