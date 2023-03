MACERATA - Quattro strutture. Tutte rinnovate o in fase di restyling. Oltre 6,6 milioni di fondi dal Pnrr per tre di queste e un altro importante investimento per la quarta. Si tratta di quattro contenitori a cui l’amministrazione Parcaroli ha voluto dare nuova vita ma per le quali - in alcuni casi - mancano ancora i fondi per rendere concreta la strategia di utilizzo. Sono l’ex mercato delle erbe, l’ex mattatoio, l’ex casa del custode e gli ex capannoni Rossini.

Nessun dubbio per l’ex mercato delle erbe. Un nuovo polo di ricerca e sviluppo per vivere esperienze multimediali e immersive. Il progetto, finanziato dal bando Por Marche Fesr 2014/20 di cui il Comune di Macerata è organismo intermedio, vede la partecipazione dei quattro atenei marchigiani, Università di Macerata, Università Politecnica delle Marche, Università di Camerino e Università di Urbino e delle aziende Rainbow Cgi srl, PlayMarche srl, Grottini Lab Srl, Stark srl, Marchingegno srl.



L’intervento ha un costo complessivo di 1.025.180 euro. «I quattro atenei - spiega l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta - sono già al lavoro per allestire lo spazio dove proporre e sperimentare un’idea innovativa di museo immersivo per vivere esperienze multimediali che permetteranno una reale valorizzazione del patrimonio a servizio di uno sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e a beneficio della comunità». Situazione più complicata all’ex mattatoio dove i lavori di recupero, per circa 600mila euro, sono finiti da un anno, ma il rebus è sulla gestione. Il Comune è stato impegnato per rispondere all’emergenza venutasi a creare per l’uscita di scena anticipata della società che aveva avuto in gestione gli spazi del Matt di via Panfilo destinati allo svolgimento delle attività di formazione ed eventi principalmente rivolti alle nuove imprese. Gli uffici comunali hanno già cambiato l’intestatario dei contratti di fornitura che al momento fanno capo al Comune e a giorni sarà pubblicato il bando per affidare ad una nuova società la gestione del Matt, utilizzo peraltro vincolato visto che c’è stato l’accesso a finanziamenti destinati al sostegno delle attività dei giovani.

Lavori di restyling in dirittura d’arrivo all’ex casa del custode ai giardini Diaz. In questo caso sono stati spesi circa 900mila euro e il Pnrr impone che l’intervento venga concluso entro giugno. L’obiettivo del Comune è quello di far diventare la struttura sede del Museo di storia naturale che sarà trasferito dai locali di via Santa Maria della Porta, ma per farlo l’ente è in attesa del bando del Pnrr b2 su cui ha puntato per ottenere i fondi necessari alla realizzazione del progetto con l’allestimento dello spazio museale. «Nel frattempo - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori - stiamo realizzando comunque interventi di impiantistica».

Stessa attesa per gli ex capannoni Rossini, dove il cantiere ha accusato qualche intoppo nel suo sviluppo, dovuto in parte alla particolarità dell’intervento e in parte al reperimento dei materiali costruttivi che è stato più difficoltoso soprattutto lo scorso anno. In questo caso l’intervento è costato due milioni ed è rientrato nel progetto Open Working Lab che ha ricevuto i finanziamenti ministeriali previsti dal piano nazionale per la riqualificazione delle aree urbane degradate. L’area - dove i lavori dovranno terminare entro giugno - potrà così diventare un’importante occasione di rivitalizzazione sociale e produttiva per l’intero quartiere che gravita intorno viale Don Bosco. L’intenzione è quella di allestirci un hub educativo sociale nei locali degli ex capannoni Rossini.