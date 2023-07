MACERATA Una sede distaccata del Maxxi di Roma a Camerino. Per il momento è solo un’ipotesi. Ma si continua a lavorare affinché il rilancio del cratere passi anche dall’arte e dalla cultura. E questa idea si inserisce all’interno della strada tracciata dagli attori della ricostruzione. Così, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma potrebbe essere ospitato nell’ex carcere di Camerino, un convento del Trecento gravemente lesionato dal terremoto.

Si è appreso ieri, nel corso dell’incontro a San Severino tra il presidente della fondazione Maxxi Alessandro Giuli, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli e i sindaci dei Comuni colpiti dal sisma.

«Abbiamo rilanciato l’accordo con il Maxxi che può mettere a disposizione le sue competenze professionali, la propensione alla contemporaneità, per far sì che ci sia un’estetica nella ricostruzione del cratere. Vogliamo che l’opera di rilancio di un luogo meraviglioso come questo si leghi alla grande sfida dell’arte contemporanea, pensando a una capacità di progettazione insieme ai sindaci, per restituire la sostanza e l’immagine che questa terra ha sempre avuto e che merita. L’incontro con loro serve per ascoltare le proposte e fare in modo che ci sia uno spirito comune nella collaborazione con il Maxxi, assegnando alla cultura del cratere il ruolo che merita. Stiamo lavorando su un’idea che riguarda la collocazione di una possibile sede del Maxxi nell’ex carcere di Camerino, che non potrà essere restituito alla funzione carceraria e dunque potrebbe essere il luogo ideale per poter lanciare una sfida da una delle città martiri del terremoto. Camerino è una città dal patrimonio antico, sede universitaria che si può legare alla sfida con la contemporaneità».



Sul punto ha affermato Giuli: «Aspettiamo che il carcere di Camerino abbia la sua nuova destinazione. Come mostrato da Castelli vogliamo raccontare fatti e non annunciare dei buoni propositi per poi correre il rischio di deludere la cittadinanza. Il Maxxi è presente, si mette a disposizione delle comunità e delle loro necessità, con i propri architetti, tecnici, curatori, per una progettualità che aiuti a tornare ad abitare artisticamente i luoghi del cratere. Questa regione ha un patrimonio culturale straordinario che merita di essere rilanciato a livello nazionale. La necessità prioritaria è mettersi al servizio delle comunità con il proprio sapere scientifico, è importante ascoltare le istanze del territorio, iniziamo con questa riunione operativa un grande percorso di ascolto delle comunità, un censimento dei luoghi dove poter aiutare con la nostra competenza museale, all’insegna della qualità delle esigenze del territorio, non si tratta del Maxxi in franchising per il solo gusto di farlo».

L’accordo con il Maxxi prevede di accompagnare i Comuni del cratere in progetti legati alla rigenerazione urbana, per rilanciare musei e luoghi di cultura, aiutare le amministrazioni locali nel portare avanti qualità architettonica ed urbanistica dei programmi di ricostruzione, insieme al gruppo di lavoro che si occupa di strategie di sviluppo economico, culturale e sociale, a cui si affianca il gruppo di lavoro della struttura commissariale destinato ai borghi, che accanto alla ricostruzione fisica si sta occupando della messa a terra dei vantaggi della transizione digitale, efficientamento energetico, innovazioni tecnologiche, artistiche, architettoniche e dell’intelligenza artificiale, per rilanciare la qualità di vita dei piccoli paesi.

Nel pomeriggio di ieri sopralluogo anche all’Itts Divini, dove il cantiere è fermo. «Abbiamo avuto un recente incontro molto positivo con la ditta che vuole continuare i lavori - le parole di Castelli -. Il lodo arbitrale, che ha emesso il giudizio innescato dopo il conflitto creatosi con l’impresa, ha detto cosa deve fare la struttura commissariale e lo faremo al più presto. Una volta liquidato quanto dovuto alla ditta, contiamo un anno di lavori, il tempo necessario per dare a docenti, personale ed alunni la risposta che si attendono: il completamento della struttura». Sono intervenuti anche l’arcivescovo Francesco Massara, l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, il sindaco Rosa Piermattei e la sottosegretaria al ministero economia e finanze Lucia Albano.