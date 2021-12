L'ex assessore regionale Sciapichetti inaugura la sua segreteria: «Destra bugiarda sul nuovo ospedale»

MACERATA - Apre con l’impegno a rilanciare la presenza del Pd nel territorio al fianco dei cittadini e delle forze sociali e chiude con una citazione di Benino Zaccagnini, periodo della Resistenza (“Se è notte, si farà giorno”): l’ex assessore regionale Angelo Sciapichetti ieri è entrato ufficialmente nel nuovo ruolo di segretario provinciale dei Democrat maceratesi.



Lo ha fatto nel corso dell’assemblea provinciale chiamata appunto ad eleggere il nuovo vertice provinciale del partito al termine delle trentadue assemblee svoltesi nei circoli, assemblee che hanno visto Sciapichetti distanziare lo sfidante, il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena. Un centinaio i presenti, gran parte dei quali delegati. Tra i presenti i parlamentari, in carica ed ex, Mario Morgoni, Adriano Ciaffi, Irene Manzi e Mario Cavallaro, i sindaci di Appignano Mariano Calamita e di Monte San Giusto Andrea Gentili, Francesco Comi, Francesco Micucci, Sara Giannini e Romano Carancini. Alcuni passaggi del lungo intervento dei segretario Angelo Sciapichetti: «Dobbiamo tornare a confrontarci e a essere interlocutori credibili delle forze sociali e di quanti nel territorio operano: dobbiamo essere protagonisti di un patto per il lavoro per dare garanzie ai giovani che ora invece si vedono offrire solo tirocini gratuiti e tanta precarietà.

Un patto per i lavoro e progetti di sviluppo territoriale, specialmente per le aree interne, capaci di attrarre investimenti e non le infiltrazioni malavitose. Dobbiamo metterci al lavoro sul fronte della sicurezza, fare una battaglia per la legalità. Abbiamo di fronte una destra bugiarda e incapace come dimostrato dalla politica sanitaria. Senza il loro stop, motivato con la falsa storia dell’ospedale unico, Macerata tra pochi mesi avrebbe visto partire il cantiere per il nuovo ospedale che avrebbe operato al fianco delle altre strutture esistenti in provincia».



Il microfono è poi passato al sindaco di Montecassiano Leonardo Catena: «Ho visto un Pd in sofferenza, che ha avuto difficoltà a trovare persone disponibili a fare i segretari dei circoli, ho visto circoli che hanno quasi azzerato l’attività politica. Ho sentito l’intervento del segretario e condiviso alcune parole d’ordine, il rinnovamento tra queste, non solo della classe dirigente ma anche dei metodi. Dobbiamo fare autocritica senza dire che sono stati i cittadini che non ci hanno capiti. Ringrazio i 750 iscritti che sono andati a votare ma il Pd deve avere l’ambizione di avere migliaia di iscritti, ho visto tanti ragazzi, non torniamo alle vecchie logiche». La nuova direzione Democrat sarà eletta nella prossima assemblea provinciale. Infine il saluto di Paola Castricini che ha guidato i Dem in questi ultimi mesi precongressuali.

