Civitanova, nascondono un milione di profitti dello chalet: padre e figlia denunciati, sequestrate una casa e due auto

CIVITANOVA - Nascondono al Fisco più di un milione di euro di profitti dello chalet, sulla costa maceratese: nei guai padre e figlia. Sono stati denunciati per evasione fiscale, sequestrati dalla finanza due auto ed un appartamento.

I Finanzieri della Compagnia di Civitanova hanno approfondito la posizione di due imprese avvicendatesi nella gestione di uno chalet, essendo emersi importanti indici di rischio a loro carico.

Le indigaini nei confronti dello stabilimento balneare, gestito dapprima da una società a responsabilità limitata e poi da una ditta individuale, entrambe riconducibili alla stessa persona, hanno permesso di ricostruire l’effettivo giro d’affari e un’evidente discordanza coi dati riepilogati nelle dichiarazioni fiscali presentate per il periodo compreso tra l’anno 2017 e l’anno 2021. Le Fiamme Gialle hanno così quantificato i ricavi occultati al Fisco, risultati, complessivamente, pari a circa € 1.100.000 e, sulla base degli approfondimenti svolti e delle dichiarazioni rese ai militari dai principali clienti e fornitori dello stabilimento, hanno individuato nel padre della titolare della ditta individuale, nonché legale rappresentante della società, l’amministratore “di fatto” dell’attività commerciale. I due sono stati denunciati per avere omesso di presentare, per l’anno d’imposta 2020, la dichiarazione dei redditi a fronte di un’imposta evasa pari a oltre € 102.000. Di conseguenza, sono stati sottoposti a sequestro un appartamento e due veicoli intestati al legale rappresentante dello chalet.