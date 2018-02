Evade, si droga e va in overdose: preso dopo la fuga dall'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Assume droga e si sente male, 27enne salvato in extremis. Verso le 12.30 di ieri, il giovane, residente fuori provincia, è stato trovato dagli agenti della Volante e dal personale sanitario del 118, nei bagni del parcheggio “Sferisterio”, in stato di semi-incoscienza.Il ragazzo era in overdose e i poliziotti - per i suoi trascorsi giudiziari legati ai reati di rapina, furto e droga - lo hanno subito riconosciuto. Il 27enne era uscito dal carcere di Ascoli il 22 febbraio e sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica della provincia, poiché tossicodipendente. Dopo la somministrazione del Narcan da parte dei sanitari del 118, è stato subito trasportato all’ospedale di Macerata, dove è stato ricoverato sotto osservazione, in stato confusionale. Appena ripresosi il giovane ha lasciato il nosocomio facendo perdere le proprie tracce. Sono così subito scattate le ricerche. Il dispositivo di controllo del territorio in atto nella città di Macerata, pianificato dal questore Antonio Pignataro, ha consentito in poco tempo di rintracciare il giovane in corso Cairoli. Il ragazzo alla vista della Volante della polizia di Stato ha subito tentato di nascondersi in un negozio, ma gli agenti notando i suoi movimenti lo hanno immediatamente bloccato e tratto in arresto per evasione.