Estorsione, droga e armi Nel maxi processo chiesti 140 anni di carcere

MACERATA - Estorsioni, droga e armi. Quasi 140 anni di carcere complessivi sono stati chiesti ieri mattina dal sostituto procuratore della Dda di Ancona, Mariangela Farneti, nei confronti dei dieci imputati nel maxi processo celebrato in Tribunale a Macerata.A vario titolo vengono contestati i reati di: associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati, estorsioni (sia realizzate sia tentata), rapina, sequestro di persona, lesioni, detenzione di armi, spaccio di cocaina e ricettazione. Ieri il pm ha terminato la requisitoria chiedendo le condanne per tutti gli imputati: Mauro Darian Ballarini, 36 anni di Castelfidardo (11 anni e un mese di reclusione); Vittorio Benignetti, 45 anni di Montegranaro (13 anni e tre mesi); Mirco Calvari, 46 anni di Loreto (16 anni e 4 mesi); Antonio Cascella, 47 anni di Porto Sant’Elpidio (13 anni e sette mesi); Daniele Cocchi, 51 anni di Recanati (quattro anni di reclusione e 27.000 euro di multa, assolto per alcune condotte contestate); Antonio Corleto, 52 anni di Torino (14 anni e 11 mesi); Salvatore Perricciolo, 38 anni di Montegranaro (24 anni e sette mesi); Alessandro Petrolati, 44 anni di Porto Recanati (20 anni e sette mesi); Bernardo Pietrinferni, 47 anni di San Benedetto (quattro anni e dieci mesi e 1.700 euro di multa); Davide Storlazzi, 30 anni di Porto Recanati (15 anni, nove mesi e cinque giorni).Tra il 2014 e il 2015.I fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 2014 e il 2015 a Porto Recanati, Recanati, Castelfidardo, Montegranaro e altri luoghi nelle province di Macerata, Ancona e Fermo. A vario titolo venivano contestati episodi di spaccio di chili di cocaina, di estorsioni e la detenzione e il porto in luogo pubblico di alcune armi: un revolver Colt modello Python calibro 357 magnum, una semiautomatica Beretta calibro 7.65 con otto colpi inseriti, numerose cartucce e un’altra pistola semiautomatica, ma con matricola abrasa.Nel lungo e articolato capo d’imputazione compare anche un danneggiamento provocato da incendio avvenuto il 28 marzo del 2015 a Porto Recanati quando, nel corso della notte, venne data alle fiamme la porta di ingresso dell’agenzia di scommesse Gold Belt. Ieri, dopo le richieste di condanna formulate dal pm sono iniziate le prime due arringhe. Nelle prossime udienze, a partire da lunedì prossimo, continueranno le discussioni da parte di ciascuna delle altre otto difese. La sentenza potrebbe arrivare l’ultima settimana del mese.