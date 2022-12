MACERATA - Investita improvvisamente dalle fiamme a seguito dell’esplosione di un camino a bioetanolo, cuoca ustionata. È stata ricoverata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dopo essere stata soccorsa da una collega che l’ha vista con gli abiti che stavano bruciando. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, all’ora di pranzo. L’allarme è scattato intorno alle 13.30 in contrada Cimarella, all’interno di una villa.

Una donna di circa 40 anni, che lavora come cuoca nella dimora storica, stava caricando il camino quando improvvisamente, per cause che sono ancora da chiarire, è stata investita dalle fiamme. Il fuoco, oltre che bruciare i vestiti della donna, ha interessato anche una poltrona che si trovava nella camera. A dare l’allarme e ad aiutare la donna a togliersi gli abiti che stavano bruciando è stata una collega. Sul posto sono arrivati a sirene spiegate il personale medico e sanitario del 118 e i vigili del fuoco. È stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato nella villa e la donna è stato trasportata con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Avrebbe riportato, secondo i primi accertamenti, ustioni di primo grado. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.