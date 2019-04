Esce dal supermarket con le buste della spesa travolta da un Suv: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - E' successo tutto in pochissimi secondi, l'impatto e la spesa disseminata lungo la carreggiata. Erano le 11:30 circa di ieri mattina quando all'altezza delle strisce pedonali in via Velini a pochi metri dal supermercato Conad, un Suv Opel Mokka X guidato da una donna ha investito una sessantenne di nazionalità ucraina, che stava attraversando la strada proprio in quel momento. Necessaria la chiusura della strada grazie all'intervento della Polizia Municipale, la quale ha provveduto a coordinare il traffico, completamente in tilt. Fondamentale anche l'intervento dell'Eliambulanza per portare la donna all'Ospedale Torrette di Ancona a causa dei traumi riscontrati nel corso degli accertamenti del 118.