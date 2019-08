Poliziotti finti esaminandi smascherato il candidato con la telecamera nascosta

di Chiara Marinelli

MACERATA - Va a fare l’esame teorico per prendere la patente con un sofisticato apparecchio: smascherato dall’esaminatrice e dagli agenti di polizia in borghese, seduti tra i banchi insieme agli altri che stavano facendo il quiz. Nei guai un uomo di 33 anni, originario del Bangladesh.Nella mattinata di ieri si era presentato alla Motorizzazione civile, iscritto ad una autoscuola, per sostenere l’esame teorico per prendere la patente.Non parlava una sola parola di italiano e, come al solito, questo particolare aveva destato, per forza di cose, dubbi e perplessità. Almeno all’apparenza, sembrava tutto regolare. Prima dell’inizio della prova, il trentatreenne aveva posato sul banco un telefono cellulare spento. E, come fanno molti stranieri, visto che è un loro diritto, aveva chiesto le cuffie per sentire la domanda della prova. Ma il fatto che non capisse una sola parola di italiano, come si diceva, ha insospettito l’esaminatrice che ha subito chiamato la polizia.