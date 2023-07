MACERATA - Strade, marciapiedi, perfino rotatorie, piccole e grandi, aggredite da erbacce e vegetazione cresciuta senza controllo, trasferitasi dai vicini campi e dai greppi di terra sull’asfalto. Le denunce arrivano dai cittadini da molte zone di Macerata, con tanto di fotografie che mostrano lo stato in cui versa l’area che viene monitorata. E così ecco che le lamentele per l’incuria arrivano dalla zona artigianale di Valleverde, dalla vicina Piediripa e dal quartiere di Santa Lucia.

Ma la situazione non è dissimile in altre zone del capoluogo. Va detto che l’anomalo andamento della stagione primaverile-estiva, con piogge abbondanti e temporali che si sono alternati ad ondate di caldo, ha certamente favorito la crescita così repentina del verde incolto ma allo stesso tempo gli enti proprietari di strade e marciapiedi siano essi pubblici o privati devono intervenire più velocemente per ripristinare quel decoro che in alcune aree della città non c’è più.

La situazione di Valleverde è certamente quella che salta maggiormente all’occhio nel percorrere la strada che dagli uffici dell’Ast porta sino alla sede provinciale della Cgil. Ebbene i marciapiedi che costeggiano la carreggiata sono invasi di piantine ed erbacce, in alcuni punti anche molto alte che costringono il pedone a camminare sulla carreggiata. Ai bordi della strada, in entrambe le direzioni di marcia, è un susseguirsi di cespugli piccoli e grandi che spuntano quasi a delimitare il senso di marcia. Anche alcuni segnali di piccole rotonde sono presi d’assalto dalla vegetazione che cresce sul selciato. Per non parlare delle rotatorie, alcune sì ben curate ma altre lasciate nel più totale abbandono e incuria. Un quadro desolante di una zona comunque assai frequentata sia per la presenza ancora degli uffici della sanità maceratese ma pure per le diverse attività commerciali e di servizi che vi insistono.



Spostandosi di qualche chilometro arriva un’altra denuncia che riguarda la frazione di Piediripa ed in particolare lo stato dei marciapiedi di via Po. Qui l’erba, in alcuni punti, si è appropriata completamente del marciapiede che neppure si vede più. Sono talmente ingombranti queste erbacce che costringono chi fa quel tratto a piedi a non servirsi del marciapiede ma passare sulla strada, in particolare disabili in sedia a rotelle e mamme con carrozzine.

Non da meno il quadro che si spalanca nel quartiere di Santa Lucia, nei pressi dell’ospedale civile. Qui la presenza di piante ad alto fusto già restringe lo spazio dei marciapiedi ma adesso, alla base di questi alberi, sono cresciuti enormi cespugli di vegetazione che di fatto rendono impossibile camminare sul marciapiede. Peraltro in tutta questa zona i marciapiedi sono disastrati al punto che capita che bambini e anziani inciampano e cadono mentre le persone costrette ad utilizzare sedie a rotelle o girello per gli spostamenti spesso si bloccano nelle buche oppure sono costretti a camminare in mezzo alla strada.