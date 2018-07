Frate raggirato da un finto dipendente comunale Lezioni anti-truffa dell'Arma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Via il buonismo, avanti scaltrezza e sospetto. Può sembrare nequizia d’animo, ma l’appello ad avere un briciolo in più di astuzia viene direttamente dai carabinieri che rivolgono un accorato appello agli anziani: «Fate attenzione alle truffe. Avete tutto il diritto di non aprire la porta, se avete qualche dubbio prendete il telefono e digitate 112». Con l’arrivo dell’estate, infatti, gli anziani si sentono più soli, possono percepire ancor di più questo senso di solitudine, anche se solo per brevi periodi (magari nella settimana di vacanza dei figli), diventando ancor più facile preda di malviventi senza scrupoli. Dai dati forniti dal comando provinciale dai carabinieri è emerso che le truffe ai loro danni sono diminuite, ma il dato, seppur rincuorante, non è certo sufficiente a far deporre le armi.Se nel primo semestre del 2017 sono state 327 le truffe e le frodi informatiche perpetrate (di cui 106 scoperte), nello stesso periodo del 2018 sono state 323, di cui scoperte 115. Le vittime over 65enni, l’anno scorso sono state 66 e si sono concentrate nei comuni di Civitanova, Porto Recanati, Macerata e Corridonia, mentre quest’anno sono scese a 20 (nei comuni di Civitanova, Recanati, Macerata e Tolentino). Il decremento è stato vistoso, ma la cronaca degli ultimi giorni fa tornare gli anziani con i piedi per terra con casi di truffe, fortunatamente sventate, avvenuti a poche ore di distanza l’una dall’altra. A Tolentino una donna di 80 anni è stata avvicinata da un uomo poco distante dall’ufficio postale che le ha detto di dover consegnare un pacco destinato al figlio, ma che servivano duemila euro per la consegna. L’uomo ha convinto l’anziana e l’ha accompagnata alle Poste, ma una dipendente dell’ufficio postale, insospettita, ha dato l’allarme facendo dileguare lo sconosciuto. Nello stesso giorno a Civitanova un’altra anziana è stata avvicinata da un uomo che l’ha fatta salire in auto dicendole di essere un amico del figlio e le avrebbe chiesto di pagare il debito che il figlio aveva con lui, pari a 2.900 euro. L’anziana non c’è cascata, dicendo di voler chiamare il figlio, ma il malvivente con uno stratagemma le ha tolto il telefono e ha chiamato con il proprio cellulare. Dall’altra parte del telefono un complice che si è spacciato per il figlio dell’anziana e, chiamandola “mamma” l’ha invitata a pagare la somma. Quando l’anziana è uscita dalla banca con i soldi in mano ha incontrato un conoscente e il malvivente si è allontanato. Ieri, sempre a Tolentino, una 69enne è stata avvicinata da un uomo che si è spacciato per maresciallo dei carabinieri dicendo che la figlia aveva avuto un incidente e non era in regola con l’assicurazione. Per questo le ha chiesto dei soldi, ma la donna non c’è cascata, lo ha allontanato ed è andata dai carabinieri, quelli veri.Purtroppo però, non sempre la truffa è stata sventata. A volte i truffatori sono particolarmente subdoli. Si informano sulla vittima, chiedono i nomi dei parenti per poi usarli per carpire la fiducia degli anziani e rendere più credibili le loro fandonie. A maggio scorso una donna ha consegnato 700 euro a uno sconosciuto che le aveva raccontato di un problema sorto al genero Marco, che veramente si chiamava Marco. Così come una signora di Montecosaro che fino a qualche giorno prima aveva parlato con il figlio che le aveva detto di voler comprare un cellulare e poco dopo si è ritrovata a dare i soldi a un estraneo che glieli aveva chiesti per far comprare al figlio il cellulare.I carabinieri del comando provinciale hanno quindi dato il via anche quest’anno, ad una campagna per sollecitare le persone anziane a stare attente all’odioso fenomeno delle truffe. Spesso i carabinieri si rivolgono alle associazioni, ai circoli sociali delle città e anche ai parroci per sensibilizzare i non più giovani, ma tutti devono stare attenti. Di recente un frate ha ricevuto una telefonata strana. Un uomo, spacciatosi per un impiegato del Comune, ha detto di aver fatto una donazione per la biblioteca gestita dall’uomo di fede, ma che invece di 9.000 euro, ne aveva versati 11.000, per questo aveva chiesto di “restituire” la differenza su una Poste pay. La Compagnia di Macerata, con l’iniziativa “Nessuno tocchi l’anziano”, realizzerà incontri per dare consigli utili per sventare le truffe: i primi due si terranno il 10 luglio alle 21 a Sforzacosta nella tensostruttura della parrocchia e il 19 luglio alle 18 al circolo ricreativo a Santa Croce. In attesa degli incontri alcune pillole di autodifesa: diffidare dalle apparenze (solitamente sono persone distinte, affabili, disponibili, ma mai visti prima); non aprire la porta a sconosciuti (e chiamare il 112 anche solo per un consiglio); non tenere tanti soldi in contanti in casa e non dare soldi a sconosciuti per nessuna ragione; avere buoni rapporti col vicinato in modo da far rete in casi di criticità.