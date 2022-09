Politiche, mel Maceratese il centrodestra sbanca tutti i comuni tranne uno. Giorgia Latini asfalta l'ex rettore Fulvio Esposito. A Monte Cavallo zero voti per il Pd

MACERATA - L'assessore regionale della Lega, Giorgia Latini, stravince con il centrodestra nel collegio 2 con il 49,05% doppiando pesantemente il centrosinistra che si presentava con l'ex rettore Unicam Fulvio Esposito (23,25%). Il M5s Stelle si ferma al 12,47% con Mirella Emiliozzi, Mariano Calamita con Azione e Italia Viva arriva 7,50%. Anche in questo caso la fotografia è chiara: Giorgia Latini vince grazie a FdI (32,29%) con la Lega 8,23% e Forza Italia 7,56%.

Male il centrosinistra

Male il centrosinistra con il Pd al 17,54% e Alleanza Verdi Sinistra al 3,05%. Il dato viene parzialmente smussato a Macerata comune (43,65% del centrodestra, 27,65 centrosinistra), Castelfidardo (44,33 % del centrodestra, 24,39% del centrosinistra con il M5s al 15,46% e Paragone al 3,40%), Porto Recanati e Recanati ma evidenziato dal dato di Civitanova (dove il centrodestra sfiora il 49% e il centrosinistra affonda al 22,88%) e scolpito a Corridonia con il 53,24% contro il 19,52% del centrosinistra con il Pd al 15%, San Severino (52,75%) e Treia (dove il centrodestra coglie un 57,50% con Fdi al 39.80%). Male il centrosinistra anche a Camerino con il 33,25% (con i dem al 25,6%) e il centrodestra al 45,79%.

Il dato: deserto rosso

Il record spetta a Monte Cavallo: centrodestra al 78,43% con FdI al 58% e Forza Italia capace di sorpassare con il 10% la Lega ferma all'8%. Il secondo partito risulta il Movimento 5 Stelle con l'11,76% mentre per il centrosinistra è un deserto rosso: nessun voto per il Pd, Europa+ al 3.92%. Il picco più alto il centrodestra l'ha toccato però a Bolognola con l'80,46% (FdI 60,71%) con il centrosinistra all'11,49% (il Pd a 5.95% tallonato da +Europa 3,57%). Una sola bandierina del centrosinistra in questo collegio: a Poggio San Vicino con il centrosinistra al 41,38% (il Pd al 35,9 %) e il centrodestra sotto, al 37,07% (FdI al 27,19%).