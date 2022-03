Due studenti del liceo Leopardi in trasferta negli Emirati: ecco cosa hanno fatto Matilde e Lorenzo

MACERATA - Tre giorni, cinque squadre, venti studenti, dieci scuole e cinque nazionalità diverse: questi i numeri che riassumono al meglio “Food for Planet”, il progetto organizzato dal Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione durante la Food, Agriculture & Livelihoods Week.

I due studenti del liceo “Leopardi” di Macerata, (scelti per merito) Matilde Maracci e Lorenzo Vecchi, hanno partecipato attivamente in rappresentanza delle scuole superiori italiane, insieme ad altri otto provenienti da Toscana, Lazio e Sicilia, collaborando con ragazzi e ragazze delle scuole emiratine, di diverse nazionalità.



«Obiettivo del progetto – dichiara Margherita Apolloni, insegnante che ha accompagnato i due studenti - oltre a favorire lo scambio interculturale e lo sviluppo di soft skills come il team working e il problem solving, l’apprendimento tramite il metodo della Co-creation: gli studenti, divisi in cinque squadre eterogenee, sono stati chiamati a sviluppare un’idea concreta per rendere le mense scolastiche del futuro più accessibili e sostenibili lavorando con il supporto di mentor esperti e sotto la supervisione del dottor Lorenzo Micheli del Miur in qualità di Education Programme Officer Italy Pavilion». Tra le creazioni originali, presentate nel corso della cerimonia di chiusura e valutate da una giuria di esperti del calibro di Matteo Cignetti, vincitore dell’Olimpiade Young Chef 2022, si è distinta quella prodotta dalla squadra della giovane studentessa Matilde Maracci, classificatasi al primo posto nella competizione.

«Un appuntamento significativo – commenta la dirigente Annamaria Marcantonelli – che consente ai nostri ragazzi un’apertura reale verso il loro futuro; fra l’altro, a Dubai, era già impegnata un’altra nostra studentessa, diplomatasi lo scorso anno, Angelica Nicole Ricca e molto attiva nei progetti del Miur; non possiamo che esserne soddisfatti e cercare sempre di più occasioni che consentano ai nostri ragazzi di percepire il mondo intorno a loro». Durante la settimana gli studenti hanno avuto anche la possibilità di confrontarsi con personalità quali Niko Romito, lo chef abruzzese da 3 stelle Michelin del Padiglione Italia, e di incontrare il vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni, presente a Dubai in occasione della settimana dedicata alla nostra regione.

