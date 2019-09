Droga ai ragazzini, 2 arresti c'è chi rubava e si prostituiva per i soldi per lo sballo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Droga anche ai minorenni, finiscono in manette due pusher marocchini. L'operazione porta la firma dei carabinieri della Compagnia di Tolentino. Eseguite due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Spacciati sopratutto hashish e marijuana, ma anche cocaina.Dal 2013, tra Macerata e Tolentino, avrebbero venduto stupefacenti per oltre 80mila euro. Accertato un giro di più di 10 chili di marijuana, 2,5 di hashish e alcune dosi di cocaina. E' risultato che alcuni acquirenti rubavano in casa monili in oro (anche delle nonne) che rivendevano per acquistare soldi per la droga. E alcune ragazze arrivavano a prostituirsi.