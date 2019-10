Macerata, allarme droga nelle scuole, scatta il blitz della polizia: studenti nei guai

MACERATA - Operazione “Scuole sicure”. Polizia in azione nei pressi degli istituti scolastici. In un controllo trovati dei minorenni che stavano cercando di disfarsi di marijuana.

Gli agenti da tempo sono impegnati all’interno ed all’esterno delle scuole in una intensa attività investigativa per stroncare qualsiasi attività di spaccio diretta a ragazzi minorenni, alle volte addirittura dodicenni. In azione la Squadra mobile diretta dal commissario capo Maria Raffaella Abbate. I controlli effettuati su impulso del questore Antonio Pignataro.

