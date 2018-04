Tre minorenni sorpresi con la droga. Denunciati nel giorno di Pasqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di Macerata, Cingoli e Appignano, durante le festività pasquali, al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i furti in abitazione, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Nell’occasione sono stati impiegati 12 militari che hanno proceduto al controllo di 70 auto e 80 persone, arrestando un uomo su ordine di carcerazione e denunciando all’autorità giudiziaria 6 persone di cui 3 minorenni poichè trovati in possesso di sostanza stupefacente e sequestrando complessivamente 35 grammi di marjiuana ed eroina e un bilancino di precisione. Elevate 4 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada.