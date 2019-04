Droga e armi in un casolare allevatore finisce in manette Trovato un piccolo arsenale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Vanno a cercare grandi quantità di droga e trovano armi e una decina di grammi di stupefacente tra cocaina e marijuana. L’indagine era partita da Tolentino, e dalla Compagnia dei carabinieri guidata dal capitano Giacomo De Carlini, ed è approdata in un casolare nelle campagne di Morrovalle dove i militari dell’Arma l’altroieri hanno arrestato un allevatore sardo di 58 anni, Gianni Mascia, noto per alcune vicende legate a reati contro il patrimonio.I militari del Norm di Tolentino, diretto dal sottotenente Giuseppe Losito, da tempo stavano seguendo i movimenti di alcune persone legate al mondo degli stupefacenti e le prime impressioni si erano tramutate nel corso del tempo e dei controlli in riscontri fino alla richiesta al magistrato di una perquisizione in quel di Morrovalle. Il sospetto era appunto che ci potesse essere un grosso quantitativo di droga: al blitz l’altro giorno hanno dunque partecipato i carabinieri delle compagnie di Tolentino, di Civitanova e una unità cinofila della Guardia di Finanza di Civitanova con due cani detective. Perquisizione non facile viste che tutto il materiale è risultato ben nascosto, spesso anche interrato in luoghi diversi ma il fiuto di Charlies e di Edir ha portato al rinvenimento di 5 grammi di cocaina e altrettanti di marijuana. Non esattamente quello che si pensava sulla base dei primi sospetti ma la sorpresa è stata grande quando sono saltate fuori armi e munizioni ed è stato allora che sono scattate le manette per l’allevatore sardo che ha una piccola azienda in località Lamaticci di Morrovalle. L’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Acquaroli di Morrovalle, deve rispondere di detenzione abusiva e di alterazioni di armi da fuoco oltre ad essere stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle pertinenze del casolare i carabinieri hanno trovato un piccolo arsenale di armi composto da quattro fucili pronti all’uso, di cui uno a canne mozze, e ben 189 munizioni di varie marche e calibro.